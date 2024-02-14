قائد الجيش الأوكراني: الوضع على الجبهة «معقد للغاية»

كييف (وكالات)

أعلن القائد الأعلى الجديد للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، أمس، أنه زار المناطق الأكثر سخونة على الجبهة الشرقية مع وزير الدفاع رستم أوميروف، حيث اعتبر أنّ الوضع على الأرض «معقّد للغاية ومتوتّر».

وقال سيرسكي عبر تطبيق «تلغرام»، إنّ «القوات الروسية تواصل زيادة جهودها كما يفوق عددها» عدد القوات الأوكرانية، وذلك بينما تكافح أوكرانيا لتجديد صفوف جيشها.

وعُيّن سيرسكي في منصبه الأسبوع الماضي، إذ دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تغييرات في صفوف الجيش.

وتوجه سيرسكي برفقة وزير الدفاع رستم أوميروف إلى منطقتي أفدييفكا وكوبيانسك، وهما نقطتان من الأكثر سخونة على الجبهة الشرقية، في زيارته الأولى لهما بعد تعيينه في منصب القائد الأعلى الجيش. وأضاف «نبذل قصارى جهدنا لمنع القوات الروسية من التقدّم في أراضينا وللحفاظ على مواقعنا»، تتابعاً «نتخذ كلّ الإجراءات الممكنة لتقليل خسائرنا وإنقاذ حياة جنودنا».

وتزداد الصعوبات التي تواجه أوكرانيا في ساحات المعارك لعدم تلقيها مساعدات عسكرية أميركية إضافية تشكل أهمية بالغة لتجديد ترسانتها، بسبب الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأميركي منذ أشهر حول هذه مسألة.

وفي السياق، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن مجلس النواب إلى الإسراع في تمرير مشروع قانون يتضمن مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا. وقال بايدن أمس: «أحث مجلس النواب على المضي قدماً في هذا الأمر على وجه السرعة، لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك». وحذر بايدن من أن العواقب على أوكرانيا على وجه الخصوص ستكون مدمرة إذا لم يتم فعل شيء، وقال: «بالفعل، نشهد تقارير عن نفاد ذخيرة القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية في الوقت الذي تواصل القوات الروسية التقدم».

وأضاف بايدن: «حان الوقت لمجلس النواب لاتخاذ إجراء وإرسال هذا التشريع من الحزبين إلى مكتبي على الفور حتى أتمكن من التوقيع عليه ليصبح قانوناً».

وفي وقت مبكر من أمس الأول، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، بعد صراع طويل. ويذهب هذا المشروع الآن إلى الغرفة الأخرى في الكونجرس، مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة.

ميدانياً، أعلن الجيش الأوكراني أمس تدمير سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا. وقالت هيئة أركان الجيش عبر «تلجرام»: دمرت القوات المسلحة الأوكرانية سفينة إنزال كبيرة «سيزار كونيكوف».

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق على هذه المسألة لكنها أكدت أنها أسقطت ست مسيّرات أوكرانية «فوق مياه البحر الأسود» قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.