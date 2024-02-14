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«تنفيذي الاتحاد الأفريقي» يدعو إلى دعم ‏التنمية بالقارة

«تنفيذي الاتحاد الأفريقي» يدعو إلى دعم ‏التنمية بالقارة
15 فبراير 2024 02:25

أديس أبابا (وكالات)

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بدأت بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، أمس، أعمال الدورة العادية الرابعة والأربعين، للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ‏ورؤساء المنظمات الدولية. ‏
وسلطت الكلمات الافتتاحية لأعمال دورة المجلس التنفيذي، التي تستمر يومين الضوء ‏على العديد من المسائل المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتعزيز السلم والاستقرار ودعم ‏التنمية والاندماج والتكامل بالقارة الأفريقية، على غرار دعم وترقية التعليم، وتفعيل منطقة التجارة ‏الحرة في القارة الأفريقية ومسار الإصلاح المؤسساتي لأجهزة الاتحاد الأفريقي، وتفعيل صندوق ‏السلم، ومكافحة الإرهاب، وانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين، وكذا استراتيجية ‏الشراكات مع الدول والتكتلات الأخرى.‏ وتندرج أعمال هذه الدورة في إطار التحضير لانعقاد الدورة العادية السابعة والثلاثين، لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المقررة يومي 17 و18 فبراير 2024، تحت عنوان ‏‏«تعليم أفريقيا متكيفة مع القرن الواحد والعشرين».‏

أفريقيا
الاتحاد الأفريقي
أديس أبابا
إثيوبيا
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