اليمن تطالب المنظمات الدولية بنقل مقارها الرئيسية إلى عدن

عدن (الاتحاد)

طالبت الحكومة اليمنية، المنظمات الدولية العاملة في البلاد بنقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، غداة تصاعد انتهاكات جماعة الحوثي ضد الهيئات الدولية والأممية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها.

وأصدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعميماً للمنظمات الدولية، طالبتها أيضاً، بفتح حساب مصرفي في البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، متعهدة بتقديم كامل التسهيلات اللازمة لضمان انتقال سلس لمقار المنظمات الدولية إلى عدن.

والأسبوع الماضي، طالب رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، بحضور رئيس الحكومة الجديد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بتقديم التسهيلات كافة للوكالات الإنسانية والإغاثية والإنمائية ومحاسبة المتسببين عن أي عراقيل.

يذكر أن جماعة الحوثي، في وقت سابق، أمهلت المنظمات الأممية والدولية العاملة في صنعاء شهراً، لطرد الموظفين من حملة الجنسيتين الأميركية والبريطانية، وهددت بإغلاق مقارها حال تخلفت عن تنفيذ مطالبها، في حين وصفت الأمم المتحدة هذه المطالب بغير القانونية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس، أنها تمكنت من تقليص قدرات جماعة الحوثي بشكل كبير بالضربات الجوية التي شنتها خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت نائبة المتحدث باسم الدفاع الأميركية سابرينا سينغ، إن بلادها قامت بتعطيل وإضعاف قدرات الحوثي. وأشارت المسؤولة أيضا، إلى أن هجمات جماعة الحوثي لا تعرض حياة البحارة الأبرياء للخطر فحسب، بل تعرض للخطر الإمدادات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها والمتجهة إلى بلدان أخرى.