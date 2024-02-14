الصومال: الجيش مستعد لتولي المهمة الأمنية بشكل كامل

مقديشو (الاتحاد)

أكد مسؤول صومالي، أمس، أن بلاده نجحت في تمكين الجيش الوطني من تعزيز الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهابيين، مشدداً على أن قوات الجيش على أتم الاستعداد لتولي المهمة الأمنية بشكل كامل في الصومال.

جاء في كلمة للقائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي علي عمر في الاجتماع الذي نظمه مجلس الأمن والسلم الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول الإنجازات التي حققتها قوات حفظ السلام الأفريقية «أتميس» خلال وجودها في الصومال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» أمس.

وأعرب عمر عن شكره وتقديره لجميع الدول الأفريقية العاملة ضمن بعثة قوات «أتميس» على جهودها ودعمها للصومال في الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من التقدم الأمني.

كما بحث الاجتماع النتائج الفعالة لخطة الحكومة الصومالية حيال تولي الجيش الوطني للمهمة الأمنية في البلاد وذلك بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء أمنيين.

وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس»، بدء المرحلة الثانية من سحب قواتها لحفظ السلام في البلاد.

وقالت البعثة في بيان: «بدأنا المرحلة الثانية من الانسحاب، قواتنا بدأت بتسليم قاعدة إلى القوات المسلحة الوطنية الصومالية».

وكانت القاعدة الواقعة في مقاطعة شبيلي الوسطى جنوب الصومال، تضم وحدة من قوات الدفاع الوطني البوروندية تعمل تحت قيادة «أتميس».

وضمن مراسم رسمية، سلّم قائد بعثة أتميس، القاعدة لممثل الجيش الصومالي، وفق البيان.

وفي أغسطس الماضي، بدأت الاستعدادات للمرحلة الثانية من العملية التي تقضي بانسحاب 3000 جندي من القوات الأفريقية.

وفي 20 يونيو 2023، غادرت الدفعة الأولى المكوّنة من 2000 جندي من قوات حفظ السلام البلاد، في إطار الخطة الانتقالية التي وضعتها الحكومة الصومالية بالتعاون مع شركائها لنقل المسؤوليات الأمنية إلى الجيش الوطني تِباعاً.

وأتميس، هي مهمة متعددة الأبعاد مرخصة منذ عام 2007 من الاتحاد الأفريقي وبتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعمل في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وتهدف المهمة لمساعدة الحكومة الصومالية في حربها ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

وفي السياق ذاته، نفذت وحدات من الجيش الصومالي، أمس، عملية عسكرية مخططة في عدة مناطق بين بلدتي «جندرشي» و«أربعو» بمحافظة «شبيلي» السفلى جنوبي الصومال، حسبما قالت وكالة الأنباء «صونا».

وأضافت الوكالة، أن «الهدف الرئيس من العملية العسكرية كان تدمير محاكم حركة «الشباب» الإرهابية، وقواعد أخرى كانت تتحصن فيها فلول الحركة من الغارات الجوية التي ينفذها الجيش بالتعاون مع الشركاء الدوليين». ويكثف الجيش الوطني عملياته العسكرية للقضاء على فلول حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة في وسط وجنوب الصومال.