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الأمم المتحدة: تعرض 30 % من مدارس غزة للقصف بشكل مباشر

مدرسة للأونروا شمال غزة تعرضت للدمار جراء القصف (من المصدر)
15 فبراير 2024 02:26

غزة (الاتحاد)

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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن 30% من مدارس قطاع غزة قصفت بشكل مباشر، أي ما يعادل 162 مبنى مدرسياً، فيما دمر القصف 26 مدرسة تماماً.
وقال دوجاريك في مؤتمر صحافي، إن عمال الإغاثة الإنسانية في المنطقة يقومون بفحص صور الأقمار الصناعية لقياس تأثير الهجمات الإسرائيلية على التعليم.
وأكد أن «مدارس يدرس فيها قرابة 175 ألف طالب ويعمل فيها أكثر من 6 آلاف و500 معلم، تعرضت للقصف المباشر»، مشيراً إلى أن «162 مبنى مدرسياً تعرض لقصف مباشر، أي ما يمثل قرابة 30% من إجمالي 563 مبنى مدرسياً في غزة، و26 مدرسة دمرت تماماً». وأضاف أنه «ما لا يقل عن 55% من المدارس في غزة ستتطلب إما إعادة إعمار كاملة أو إعادة تأهيل كبيرة».
وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد قالت، إن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 49 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

الأمم المتحدة
فلسطين
إسرائيل
غزة
ستيفان دوجاريك
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