الإمارات تتعاون مع عدد من المؤسسات الطبية ضمن مبادرة توفير خدمة "ستارلينك" بالمستشفى الميداني الإماراتي في غزة

أبوظبي (وام)

أعلنت الإمارات أنها تعمل مع عدد من المنظمات والمستشفيات الدولية والإقليمية على توفير خدمة «ستارلينك» للاتصال عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة «سبيس إكس» في المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الخطوة تؤكد الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الحرب المستمرة، مشيرة إلى أنه سيتم توفير خدمة ستارلينك للإنترنت في المستشفى الإماراتي الميداني وذلك لتقديم الاستشارات الطبية التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال تقنية الاتصال المرئي في الوقت الفعلي.

وشددت الوزارة على أهمية توفير خدمات الإنترنت الفعالة السريعة لضمان تقديم أعلى مستوى للرعاية الطبية لدى المستشفيات التي توفر العلاج الطبي للمصابين والمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، جددت الإمارات التأكيد على أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل فوري وآمن ومستدام ومن دون أي عوائق إلى قطاع غزة.