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ماكرون وزيلينسكي يعتزمان توقيع اتفاق أمني ثنائي

أرشيفية
15 فبراير 2024 15:45

تعتزم فرنسا وأوكرانيا إبرام اتفاق أمني ثنائي، عندما يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في باريس يوم غد الجمعة. وقال قصر الإليزيه اليوم الخميس، إنه من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق خلال الاجتماع، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل بشأن محتواه.
وكان ماكرون وعد أوكرانيا قبل شهر، بتوقيع اتفاقية دعم، مماثلة لتلك التي وقعتها المملكة المتحدة مع كييف من قبل. وينص الاتفاق بين المملكة المتحدة وأوكرانيا على أن تدعم لندن أوكرانيا في الوقت الحالي.

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ويتضمن الاتفاق تقديم مساعدة عسكرية سريعة وطويلة الأمد، ولكنه لا يدعو إلى نشر جنود بريطانيين. وعندما يلتقي ماكرون وزيلينسكي، يعتزم الرئيس الفرنسي التأكيد مجددا على تصميم فرنسا على دعم أوكرانيا على المدى الطويل.

المصدر: د ب أ
إيمانويل ماكرون
فولوديمير زيلينسكي
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