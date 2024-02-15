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قتلى بهجوم صاروخي داخل روسيا

فرق إسعاف تساعد مصابين في هجوم على بيلغورود
15 فبراير 2024 17:35

قالت وزارة الصحة الروسية إن ستة أشخاص، بينهم طفل، لاقوا حتفهم جراء هجوم صاروخي على مدينة بيلغورود بجنوب روسيا اليوم الخميس.
وأضافت الوزارة أن 17 شخصا آخرين، بينهم أربعة أطفال، أصيبوا وأنها أرسلت فريقا طبيا من مراكز اتحادية إلى المدينة.
وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم مدينة بيلغورود، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن 18 شخصا آخرين أصيبوا، بينهم خمسة أطفال.
ووصف رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك المجاورة الهجوم بأنه "جريمة جديدة".
وأكد مراسل قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية إن ستة أشخاص قتلوا. وذكر موقع "ماش" الإخباري أن إجمالي عدد الوفيات بلغ تسعة.
وأظهرت مقاطع مصورة، وصور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مبنى تحطمت جميع نوافذه تقريبا.
وأظهر مقطع مصور، نشرته قناة "زفيزدا"، عمال طوارئ وهم يهرعون لمساعدة المصابين.
وبيلغورود هي مدينة روسية تقع بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وهي من أكبر المدن في المنطقة. وخلال الأزمة الحالية، تعرضت بيلغورود والمنطقة المحيطة بها لهجمات متكررة.
وذكرت السلطات الروسية أن 25 مدنيا قتلوا في أكبر هجوم استهدف بيلغورود في نهاية ديسمبر الماضي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت 14 صاروخا فوق منطقة بيلغورود. 

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المصدر: رويترز
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