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أوكرانيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الجبهة الشرقية

جندي أوكراني على متن دبابة قرب أفدييفكا
15 فبراير 2024 18:00

أعلنت كييف، اليوم الخميس، "إعادة نشر قواتها بشكل طارئ" لتعزيز حماية "أفدييفكا" التي أصبحت "جحيمًا" حيث يحتدم القتال على الجبهة الشرقية.
في منشور على تطبيق "تلغرام" يحمل عنوان "جحيم أفدييفكا"، قال اللواء الهجومي الثالث، اليوم، إنه "تمت إعادة نشره لتعزيز القوات الأوكرانية في مدينة أفدييفكا".
وأكّد اللواء أنه يجري في أفدييفكا هجمات مضادة على أحياء سيطرت عليها القوات الروسية، مقدّرًا عدد القوات الروسية في المدينة بـ"نحو سبعة ألوية" أي آلاف الأشخاص مع استمرار وصول التعزيزات.
وقال قائد اللواء أندريه بيليتسكي "نحن مجبرون على القتال من كلّ الجهات ضد ألوية جديدة".
من جهتها، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن الروس يواصلون محاولاتهم "لتطويق أفدييفكا".
وأكّدت الهيئة، في تقريرها الصباحي، أن "جنودها يسيطرون بقوة على الدفاع وألحقوا خسائر كبيرة" بقوات روسية.
وبحسب قناة DeepState على تطبيق  تلغرام وهو حساب مقرب من الجيش الأوكراني ويتابعه أكثر من 600 ألف شخص، تقدّمت القوات الروسية، أمس الأربعاء، في شمال المدينة وجنوبها في محاولة تقسيم المدينة إلى قسمين فيما "يستمرّ الوضع في التدهور بسبب إطلاق النار المتواصل".
وأوضح دميترو ليخوفي، وهو ناطق عسكري في أفدييفكا، أن القتال يعقّد عملية إجلاء القوات وإمدادها رغم استخدام "شريان لوجستي احتياطي تم إعداده مسبقًا".
وأشار إلى أن الجيش الروسي حشد عددًا أكبر من القوات في منطقة أوريكيف في جنوب أوكرانيا مقارنة بأعداد القوات الروسية في أفدييفكا.

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المصدر: آ ف ب
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