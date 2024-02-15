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سوبيانتو يقترب من رئاسة إندونيسيا

سوبيانتو بعد الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة في إندونيسيا
15 فبراير 2024 18:47

يبدو أن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو يقترب أكثر من الفوز بمنصب رئيس إندونيسيا، في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية رغم عدم اعتراف منافسيه بعد بهزيمتهما.
وأعلن الجنرال السابق فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الإندونيسية، التي أجريت أمس الأربعاء، بعدما أشارت النتائج الأولية إلى تقدّمه بفارق كبير على خصميه، ما من شأنه أن يسمح له بالحصول على الأغلبية المطلقة وإعلان فوزه دون الحاجة إلى الجولة الثانية.
وبحسب الفرز الجزئي الرسمي للجنة الانتخابات (43,5 %)، يتقدم سوبيانتو مع حصوله على نسبة 57 % من الأصوات، أي أكثر من ضعف الأصوات التي حصل عليها أنيس باسويدان أقرب منافسيه.
ومن غير المتوقع إعلان النتائج الرسمية قبل مارس المقبل.
وقال سوبيانتو، أمام حشد في وسط العاصمة جاكرتا مساء الأربعاء "في كل الحسابات والاستطلاعات... تظهر الأرقام فوز برابوو-جبران من جولة واحدة. يجب أن يشكّل هذا الانتصار انتصارا لجميع الإندونيسيين"، في إشارة إلى المرشح لمنصب نائب الرئيس جبران راكابومينغ راكا الذي وقف إلى جانب سوبيانتو مرتديا قميصا مطابقا لقميصه.
وبعدها، احتفل بالنصر آلاف من مؤيديه أمام مقر إقامته في جاكرتا.
كما التقاه الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو وقدم له "تهانيه". واتصل رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لوونغ ببرابوو للإشادة "بالنتائج القوية" التي حققها ومناقشة العلاقات الثنائية، وفق بيان سنغافوري.
سيتولى هذا الجنرال السابق قيادة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، بعد عشر سنوات من حكم جوكو ويدودو الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة.
ويتقدم وزير الدفاع بفارق كبير على منافسيه، حاكم جاكرتا السابق أنيس باسويدان وحاكم جاوا الوسطى السابق غنجار برانوو.
وأفاد المرشح الآخر أنيس باسويدان، الذي كان الأوفر حظا لمنافسة سوبيانتو حال إجراء جولة ثانية، الصحافيين بأنه سينتظر صدور إعلان رسمي.
وقال "ننتظر إلى حين انتهاء اللجنة من فرز الأصوات. لا تتسرعوا، ارتاحوا، ما زال الطريق طويلا".

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المصدر: وكالات
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إندونيسيا
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