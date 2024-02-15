السبت 17 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أردوغان يعلّق على علاقات بلاده مع أميركا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
15 فبراير 2024 18:59

نقلت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن التوافق يتزايد بين تركيا والولايات المتحدة حول عدد أكبر من القضايا.
وأشار أردوغان إلى أن العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، تسير في اتجاه إيجابي في ظل المضي قدما في بيع الولايات المتحدة، طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لتركيا.
وقال أردوغان للصحفيين، على متن طائرة خلال رحلة العودة من القاهرة أمس الأربعاء "عدد القضايا التي نفكر فيها بشكل متشابه أو بالتوافق مع الولايات المتحدة آخذ في التزايد".
ونقلت وسائل الإعلام عن أردوغان قوله، ردا على سؤال حول موافقة تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وما تلاها من تقدم فيما يتعلق بشراء طائرات أميركية "لا يوجد اتجاه سلبي في الوقت الحالي، بل على العكس من ذلك، هناك تطور إيجابي".

أخبار ذات صلة
النواب الأميركي يصوت لعزل وزير الأمن الداخلي
بايدن: نسعى لفترة هدوء فورية ومستدامة في غزة لستة أسابيع
المصدر: وكالات
رجب طيب أردوغان
الولايات المتحدة
إف-16
آخر الأخبار
%37 حصة الإمارات من إجمالي السياح الدوليين بالخليج
اقتصاد
%37 حصة الإمارات من إجمالي السياح الدوليين بالخليج
17 فبراير 2024
31 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع
اقتصاد
31 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع
17 فبراير 2024
سيف السويدي
اقتصاد
«الطيران المدني» تُطلق سياسة الأمن السيبراني للقطاع
17 فبراير 2024
وزيرا
اقتصاد
وزيرا التجارة في البحرين ونيوزيلندا: نتطلع لنتائج مؤتمر «التجارة العالمية» في أبوظبي
17 فبراير 2024
هيئة مطار الشارقة تشارك في معرض الهند للشحن الجوي
اقتصاد
هيئة مطار الشارقة تشارك في معرض الهند للشحن الجوي
17 فبراير 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©