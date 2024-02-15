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تحديد موعد بدء محاكمة ترامب الجنائية

ترامب يمثل أمام محكمة في مدينة نيويورك بشأن قضية جنائية
15 فبراير 2024 20:16

حدد قاض في نيويورك موعدا لبدء جلسات محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية جنائية، في 25 مارس القادم عندما يبدأ اختيار أعضاء لجنة المحلفين.
وقال القاضي خوان ميرشان، اليوم الخميس "هناك الكثير من المتغيّرات"، رافضا دعوات من فريق محاميي ترامب لإرجاء المحاكمة التي اعترض عليها الرئيس السابق معتبرا توقيتها "تدخلا في الانتخابات".
وفي نفس الوقت، حضر ممثلوه جلسة منفصلة في مدينة أتلانتا للضغط من أجل استبعاد رئيس الادعاء، الذي يتهم ترامب بتزوير الانتخابات والابتزاز، من القضية.
والقضيتان من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية. وتحاول فرقه القانونية تأجيل المحاكمات الفعلية لما بعد الخامس من نوفمبر المقبل موعد الانتخابات الرئاسية.
ولدى وصوله إلى المحكمة، قال ترامب إن التهم "وسيلة لإيذائي في الانتخابات".
وأضاف "كيف يمكن خوض انتخابات إذا كنتم في محكمة في مانهاتن طيلة النهار".
ويواجه الرئيس السابق 34 تهمة بتزوير حسابات مرتبطة بمدفوعات.
ويقول المدعون إن ترامب أخفى، بشكل غير قانوني، تحويلات مالية لمحاميه ومساعده مايكل كوهين، لتسديد بعض المدفوعات.

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المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
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