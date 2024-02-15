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انتشال جثث 9 مهاجرين وإنقاذ العشرات قبالة تونس

الحرس التونسي يتدخل لإنقاذ قارب مهاجرين من الغرق
15 فبراير 2024 21:11

أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الخميس، عن انتشال جثث 9 مهاجرين غير نظاميين وإنقاذ عشرات آخرين  أثناء محاولتهم الوصول إلى سواحل إيطاليا.
وقال حسام الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني إن 52 مهاجرا كانوا على متن قارب منكوب توفي من بينهم تسعة. ومن بين الناجين مهاجر في وضع صحي حرج.
وتدخل الحرس البحري على بعد 4 أميال من سواحل "الجدايرية" جنوب البلاد لإنقاذ المهاجرين، حيث نُقل الناجون إلى الميناء التجاري في مدينة "جرجيس" الساحلية الجنوبية.
كان الجبابلي قال، في تصريح سابق، إن خمسة مهاجرين أفارقة لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة تونس اليوم الخميس.
وباتت تونس، على مدى السنوات الماضية، منطلقا للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في الوصول إلى القارة الأوروبية.

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المصدر: وكالات
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مهاجرون
غرق قارب
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