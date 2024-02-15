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مقتل جنديين من جنوب أفريقيا بهجوم في الكونغو

جنود من جنوب أفريقيا في الكونغو ضمن قوة تنشرها مجموعة تنمية دول الجنوب الأفريقي
15 فبراير 2024 21:45

أعلن جيش جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن اثنين من جنوده قتلا وأصيب ثلاثة آخرون جراء سقوط قذيفة هاون داخل قاعدة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت جنوب أفريقيا هذا الأسبوع إنها سترسل 2900 جندي كجزء من مساهمتها في القوة التي تنشرها مجموعة تنمية دول الجنوب الأفريقي (سادك) لمساعدة الكونجو الديمقراطية على معالجة الوضع الأمني في المنطقة الشرقية.
وقالت قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا، في بيان نشر على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن القذيفة سقطت داخل إحدى القواعد العسكرية التابعة للكتيبة الجنوب أفريقية أمس الأربعاء.
وأضاف البيان "نتيجة لهذه النيران غير المباشرة، لاقي اثنين من أفراد قوات الدفاع الوطني حتفهم وأصيب ثلاثة. ونقل المصابون إلى أقرب مستشفى في غوما لتلقي الرعاية الطبية".
وقالت قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا إن تحقيقا سيجري في الحادث.

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