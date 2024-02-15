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مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعلن إطلاق مبادرة جديدة

اجتماع وزراء مالي وبوركينا فاسو والنيجر
15 فبراير 2024 23:46

قالت وزارة الخارجية في مالي، اليوم الخميس، إن بوركينا فاسو ومالي والنيجر، تعتزم المضي قدماً في إنشاء اتحاد.
يأتي هذا فيما تعزز الدول الثلاث علاقاتها بعد أن أعلنت انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس).
وأعلنت الدول المتجاورة في منطقة الساحل، في يناير الماضي، انسحابها من المنظمة الإقليمية، وهو قرار حثتها المجموعة على إعادة النظر فيه محذرة من المصاعب الإضافية التي ستحدث نتيجة لهذا الانسحاب.
وخلال اجتماع في واغادودو عاصمة بوركينا فاسو، أكد ثلاثة وزراء من تلك الدول الالتزام المشترك بالانسحاب من إيكواس بلا تأخير ومواصلة التعاون بموجب اتفاق معروف باسم «تحالف دول الساحل».
وذكرت وزارة خارجية مالي، في منشور عبر الإنترنت، أن الدول الثلاث «أكدت التزامها بالمضي قدماً بحزم في عملية تنفيذ تحالف دول الساحل وإنشاء اتحاد بين الدول الثلاث».
ولم تكشف الدول تفاصيل حول كيفية عمل الاتحاد المقترح أو مدى تقارب التنسيق المزمع بينها في المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية في مكافحتها لوقف معركة مستمرة منذ عقد مع الجماعات الإرهابية التي أدت إلى زعزعة استقرار تلك المنطقة.

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النيجر
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
إيكواس
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