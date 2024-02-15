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ليتوانيا وأيسلندا تقودان حلفاً لإزالة الألغام من أوكرانيا

أرشيفية
16 فبراير 2024 01:12

ريجا (وكالات)

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من المقرر أن ترأس ليتوانيا وأيسلندا حلفاً يضم أكثر من 20 دولة، يهدف إلى إزالة الألغام من أوكرانيا. 
وقالت وزارة الدفاع الليتوانية في فيلنيوس، إنه جرى توقيع مذكرة تفاهم في بروكسل، تتعلق بهذا الشأن. 
وقال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس: «اتخذنا الخطوة الأولى الضرورية باتجاه العمل المهم الذي نحن بصدده، إذا كان الجانب التدريبي لإزالة الألغام مرضياً حالياً، فإن الحاجة للمعدات مهمة».  
ومن المقرر أن تقدم ليتوانيا ناقلات جند مدرعة و1,2 مليون يورو لإزالة الألغام، كما تعتزم تزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات العسكرية.
ودعا الوزير الحلفاء خلال اجتماعات مجلس أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى زيادة المساعدات لأوكرانيا للاندماج في هياكل «الناتو» وتحديث قدراتها العسكرية. 
وتابع: «نستطيع الإبقاء على دعم الناتو السياسي والعملي لأوكرانيا ويجب أن نفعل ذلك، وبناء عليه نسهم في انتصار أوكرانيا في هذه الحرب، وبالتالي نحن بحاجة للاتفاق على خطوات أخرى باتجاه عضوية أوكرانيا في الناتو». 
وقال: «علاوة على ذلك، يجب أن نتعلم من دروس الأزمة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن ومواصلة تعزيز قواتنا المسلحة والحلف».

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