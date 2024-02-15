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تحديد موعد محاكمة ترامب في قضايا جنائية

ترامب يسير خارج قاعة المحكمة (رويترز)
16 فبراير 2024 01:13

واشنطن (وكالات)

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حدد قاض في نيويورك موعدا لبدء جلسات محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية دفع أموال لإسكات ممثلة، في 25 مارس القادم عندما يبدأ اختيار أعضاء لجنة المحلفين.
وقال القاضي خوان ميرشان أمس: «هناك الكثير من المتغيّرات»، رافضا دعوات من فريق محاميي ترامب لإرجاء المحاكمة التي اعترض عليها الرئيس السابق معتبرا توقيتها «تدخلا في الانتخابات».
وفي نفس الوقت حضر ممثلوه جلسة منفصلة في أتلانتا للضغط من أجل استبعاد رئيس الادعاء الذي يتهم ترامب بتزوير الانتخابات والابتزاز، من القضية.
والقضيتان من بين 4 قضايا جنائية يواجهها ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية. وتحاول فرقه القانونية تأجيل المحاكمات الفعلية لما بعد الخامس من نوفمبر موعد الانتخابات.
ولدى وصوله إلى المحكمة قال ترامب إن التهم «وسيلة لإيذائي في الانتخابات».
أضاف: «كيف يمكن خوض انتخابات إذا كنتم في محكمة في مانهاتن طيلة النهار».
ويواجه الرئيس السابق 34 تهمة بتزوير حسابات مرتبطة بمدفوعات للممثلة ستورمي دانييلز. ويقول المدعون إن ترامب أخفى بشكل غير قانوني تحويلات مالية لمحاميه ومساعده مايكل كوهين.

دونالد ترامب
أميركا
نيويورك
محاكمة ترامب
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