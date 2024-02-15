اليمن: ملتزمون بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية

عدن (الاتحاد)

أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتوفير بيئة آمنة لها، والتنسيق المشترك لضمان وصول المساعدات إلى كافة المناطق اليمنية المحتاجة من دون تمييز وإزالة أي عقبات في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، أمس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، حيث جرى مناقشة القضايا المتصلة بالوضع الإنساني والتعاون والتنسيق المشترك للموازنة بين العمل الإغاثي والتنموي المستدام، والتحديات المتعلقة بنقص التمويل، وخزان «صافر» النفطي.

وجدد بن مبارك، مطالبة الحكومة بنقل المقرات الرئيسة للمنظمات الدولية إلى عدن، وتحويل المبالغ الخاصة بالمساعدات الإنسانية عبر البنك المركزي اليمني في عدن، مؤكداً دعم الحكومة الكامل لعمل المجتمع الإنساني من منظمات أممية ووكالات إغاثة دولية وتسهيل أنشطتها، ورفضها القاطع للإجراءات التعسفية التي تتخذها جماعة الحوثي ضدها.

بدوره، أكد المسؤول الأممي، الحرص على الأخذ بملاحظات الحكومة والتنسيق المشترك لتنفيذها، منوهاً بالدعم الذي تحظى به المنظمات والوكالات الأممية من قبل الحكومة اليمنية.

وفي سياق متصل، بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، فرج سالمين البحسني، أمس، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية والجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحلال السلام وإنهاء الحرب.

واستعرض اللقاء، المساعي التي ترعاها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن، والجهود التي تقودها السعودية وسلطنة عمان، للوصول إلى حل لإنهاء الأزمة، وما يقابلها من تصعيد لجماعة الحوثي في جبهات القتال، وتنفيذ أعمال القرصنة في البحر الأحمر وباب المندب.