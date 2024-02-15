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«إيكواس» تدعو لتغليب المصالح العليا واحترام الدستور في السنغال

أرشيفية
16 فبراير 2024 01:12

الجزائر (وكالات)

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دعت البعثة الدبلوماسية البرلمانية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «الإيكواس»، أمس، مختلف الأطراف في السنغال إلى تغليب المصالح العليا للبلاد والمتمثلة بالسلم والاستقرار واحترام الدستور وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والتماسك الاجتماعي. 
وقالت «الإيكواس»، في بيان بختام مشاورات بعثتها إلى السنغال، إنها «التقت جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين وحثت كل الأطراف على الانخراط بشكل عاجل في حوار سياسي وطني شامل وأخوي بهدف التوصل إلى حلول توافقية وتهيئة الظروف المؤاتية لإجراء انتخابات رئاسية مفتوحة وذات مصداقية وشاملة وشفافة». 
ووجهت البعثة التي يرأسها نواب وموظفون برلمانيون «نداء عاجلاً من أجل الهدوء وضبط النفس»، داعية جميع الفاعلين السياسيين في السنغال إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التعبير الذي يحرض على العنف ويؤجج مناخ التوتر في البلاد. 
والتقت البعثة البرلمانية خلال وجودها بالسنغال رئيس الجمعية الوطنية أمادو مام ديوب حول الوضع السياسي الناجم عن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 ديسمبر المقبل. 
كما بحث وفد المنظمة الإقليمية الوضع الحالي في البلاد مع مختلف المجموعات البرلمانية في الجمعية الوطنية ومع أعضاء المجتمع المدني وغيرهم من الفاعلين السياسيين لاسيما مجموعة من الأشخاص الذين تم إقصاؤهم عن الترشح للانتخابات الرئاسية.

السنغال
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إيكواس
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