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واشنطن: ملتزمون بدعم الاستقرار في ليبيا

واشنطن: ملتزمون بدعم الاستقرار في ليبيا
16 فبراير 2024 01:12

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بدعم الاستقرار في ليبيا وضمان تنفيذ قرار حظر الأسلحة وتقديم المساعدة للشعب. وأكدت الولايات المتحدة في كلمتها خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا أنها تؤيد القادة الليبيين في جهودهم بدعم من لجنة «5+5» لتنفيذ وقف إطلاق النار وانسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا ووضع برنامج لتسريح المسلحين وإعادة الإدماج. ودعت الولايات المتحدة القادة الليبيين إلى تحديد ممثليهم في الاجتماعات المقامة برعاية أممية للشروع في المحادثات وحل النقاط العالقة لإجراء الانتخابات محذرة من أن المسؤولية ستكون كبيرة أمام من يعرقلون تنظيم الانتخابات.
وفي سياق آخر، أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أنه لا تقدم في المسار السياسي الليبي ولا مبادرات حقيقية تلوح في الأفق بشأن ليبيا.
وبين السني في كلمة له أمام مجلس الأمن، أن «الوقت قد حان لكشف معرقلي الحل في ليبيا سواء كانوا أطرافا محلية أو دولية»، مؤكداً أن جهود المصالحة الوطنية من شأنها دعم كافة المسارات الأخرى في ليبيا.

ليبيا
الأزمة الليبية
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