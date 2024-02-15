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«الجامعة» تدعو إلى خطة عمل عاجلة لتنفيذ وثيقة الاستجابة الإنسانية لفلسطين

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16 فبراير 2024 01:12

القاهرة (الاتحاد) 

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دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أمس، المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى وضع خطة عمل عاجلة ذات أفق زمني محدد لتنفيذ وثيقة الاستجابة الإنسانية التي تقدمت بها دولة فلسطين. 
جاء ذلك في كلمة أبوالغيط بالجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة الأردن. 
وأشار إلى أن الوثيقة شملت مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في كافة الأراضي الفلسطينية وتهدف إلى تخفيف شدة الصعوبات المعيشية التي يكابدها الفلسطينيون بشكل يومي. 
ولفت أبوالغيط إلى أن «أعمال هذه الدورة تنعقد وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد والخطورة لاسيما تلك التي يشهدها قطاع غزة منذ تاريخ 7 أكتوبر الماضي وما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات».
وناشد أبوالغيط كافة الأطراف التحرك بشكل عاجل لوقف الانتهاكات.

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