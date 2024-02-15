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«الأغذية العالمي» يحذر من ارتفاع معدل الجوع في الضفة الغربية

فلسطيني يتفقد مكتباً في رام الله داهمه الجيش الإسرائيلي (أ ف ب)
16 فبراير 2024 01:13

رام الله (الاتحاد)

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حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن تصاعد الاعتقالات والقيود على الحركة في الضفة الغربية، يزيد من معدل الجوع بين الفلسطينيين.
وحسب موقع أنباء الأمم المتحدة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023 بنسبة 22 في المئة.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك الإغلاقات في الضفة الغربية، وتسريح أعداد كبيرة من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، كما ارتفع معدل البطالة إلى 29 في المائة في هذه الفترة، مقارنة بـ 13 في المائة فقط في الأشهر الثلاثة التي سبقت.
وقال البرنامج الأممي، إن «مئات الآلاف منهم فقدوا تصاريح عملهم في إسرائيل ولا يستطيعون مغادرة الضفة، في حين أن النشاط التجاري داخل الأرض الفلسطينية المحتلة محدود، ما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور».
وأشار إلى أنه «منذ 7 أكتوبر الماضي، يشهد الوضع في الضفة الغربية تدهوراً سياسياً واقتصادياً، وفرض قيود إسرائيلية على الحركة، وإنشاء حواجز عسكرية إضافية، ما حد من حرية الحركة بشكل كبير».

برنامج الأغذية العالمي
الجوع
فلسطين
الضفة الغربية
الأمم المتحدة
إسرائيل
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