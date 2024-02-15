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«اليونيفيل»: الهجمات ضد المدنيين انتهاك للقانون الدولي

مبنى متضرر في مدينة النبطية جراء قصف إسرائيلي (رويترز)
16 فبراير 2024 01:12

بيروت (الاتحاد)

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وصفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أمس، الهجمات التي تستهدف المدنيين بأنها «انتهاك للقانون الدولي»، مؤكدة أن الدمار والخسائر في الأرواح والإصابات جنوبي لبنان تثير القلق. 
وقال المتحدث الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي في تصريح إعلامي: «شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تحولاً مثيراً للقلق في تبادل إطلاق النار بما في ذلك استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق». 
وأضاف تيننتي أن «تفاقم النزاع أودى بحياة عدد كبير جداً من الأشخاص كما تسبب بأضرار جسيمة في المنازل والبنية التحتية العامة وعرض سبل عيش الآلاف من المدنيين للخطر».
وناشد «جميع الأطراف المعنية وقف الأعمال العدائية على الفور لمنع المزيد من التصعيد». وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار والحفاظ على سلامة المدنيين المقيمين بالقرب من «الخط الأزرق»، مشيراً إلى استمرار «اليونيفيل» في العمل مع الأطراف لتخفيف التوترات. 

قوات اليونيفيل
الأمم المتحدة
لبنان
إسرائيل
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