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خطة أميركية عربية بشأن غزة

أطفال يلعبون في مخيم للنازحين بمدينة رفح (رويترز)
16 فبراير 2024 01:13

واشنطن (وكالات)

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كشفت تقارير إعلامية أميركية، عن بنود «خطة مفصلة وشاملة»، تسارع الإدارة الأميركية وشركاء من الدول العربية، إلى إكمالها، لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت التقارير إن الخطة المفصلة والشاملة لتحقيق السلام تتضمن جدولاً زمنياً محدداً لإقامة دولة فلسطينية يمكن الإعلان عنها قريباً ربما في الأسابيع القادمة.
وأضافت أن «الرئيس الأميركي جو بايدن وشركاء عرباً، يأملون في التوصل لاتفاق تبادل المحتجزين قبل بداية شهر رمضان الذي يبدأ 11 مارس القادم».
وأشارت إلى أن «المسؤولين العرب يؤكدون أنهم متفائلون إزاء الجمع بين الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط تركز على إعادة إحياء الاقتصاد وتحسين الأمن، وعلى إعادة إعمار غزة».
ونقلت التقارير الإعلامية عن مسؤولين عرب قولهم إن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وافق على مقترح حكومة التكنوقراط من حيث المبدأ، وربما يحتفظ بمنصبه في دور على غرار دور الرئيس الإسرائيلي».
وبحسب التقارير الإعلامية، هناك مخاوف جديدة من أن الهجوم الإسرائيلي الوشيك على رفح سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تتسبب بدفع أزمة غزة إلى أبعادها القصوى ودفن صفقة الرهائن وجهود السلام طويلة الأمد.

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