السبت 17 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تجدد الدعوات العربية والدولية لوقف النار في غزة

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس (أ ف ب)
16 فبراير 2024 01:12

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
«الصليب الأحمر» يشيد بجهود المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
خطة أميركية عربية بشأن غزة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، التوافق مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع دا سيلفا الذي يزور العاصمة القاهرة: «توافقنا على أهمية وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى، وإدخال مساعدات بأكبر حجم ممكن للقطاع لإنقاذ المدنيين، وصولاً لإطلاق مرحلة ما بعد الحرب لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس».
من جانبه، قال دا سيلفا، إن «بلاده كانت من أول الدول التي نددت بهجوم 7 أكتوبر، لكن ليس هناك أي مبرر لرد فعل إسرائيل، وهو أمر لم يسبق لنا أن شهدناه في أي مكان من العالم». وقال: «المؤسسات متعددة الأطراف كالأمم المتحدة، التي وُجدت لحل مثل هذه المشاكل، لا تعمل للأسف».
وأفاد بأن المحادثات مع السيسي تطرقت إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأكد على أن «تزايد العنف ضد مليوني فلسطيني في القطاع غير مقبول، ونرى دور مصر مهماً جداً لإيجاد حل لهذا الصراع».
وأردف دا سيلفا: «من المُلح أن نحقق وقف إطلاق نار عاجل يسمح بإدخال مساعدات مستدامة، وإجلاء كل الرهائن».
وفي السياق، دعت كندا وأستراليا ونيوزيلندا، أمس، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وفقاً لبيان مشترك صدر رداً على تقارير حول العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح.
جاء في البيان الذي أصدره رؤساء وزراء الدول الثلاث: «نشعر بقلق بالغ إزاء المؤشرات على أن إسرائيل تخطط لهجوم بري على رفح، أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية».
وأضاف البيان أن «هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية».
وحث البيان إسرائيل على عدم شن الهجوم، لكنه قال إن أي وقف لإطلاق النار لا يمكن أن يكون من جانب واحد».
وقال الزعماء أيضاً إن «الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير يلزم إسرائيل بحماية المدنيين وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة».
وأضاف البيان أن «حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية وضرورة بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يمكن إجبار المدنيين الفلسطينيين على دفع الثمن».
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس، إن واشنطن تعمل مع قطر وإسرائيل ومصر على المحادثات بشأن المحتجزين في غزة، للتوصل إلى اتفاق.
وأضافت أن «هناك بعض القضايا الصعبة جداً التي يتعين حلها».

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
الاضطرابات الاقتصادية زجت بـ40 مليون نسمة في براثن الفقر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البنك الدولي يتوصل لآلية تحويل أموال مساعدات إلى أفغانستان
17 فبراير 2024
مبنى تعرض للقصف في مدينة النبطية (رويترز)
الأخبار العالمية
ميقاتي وهوكستين يؤكدان الحاجة لحل دبلوماسي في جنوب لبنان
17 فبراير 2024
خلال توقيع اتفاقية التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام» يوقع اتفاقية تعاون مع البرلمان الأيرلندي
17 فبراير 2024
من داخل المستشفى الميداني الإماراتي (أرشيفية)
علوم الدار
«الصليب الأحمر» يشيد بجهود المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
17 فبراير 2024
وسائل إعلام عالمية: «قمة الحكومات» أكدت أهمية التعاون بين الدول لتعزيز بيئة الابتكار
علوم الدار
وسائل إعلام عالمية: «قمة الحكومات» أكدت أهمية التعاون بين الدول لتعزيز بيئة الابتكار
17 فبراير 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©