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3 قتلى في غارة جوية على خاركيف

آثار قصف ومعارك على خاركيف
16 فبراير 2024 00:56

قال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية إن غارة جوية أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة اثنين آخرين في المنطقة الخميس.
وذكر سينيهوبوف أن سيارة تقل مدنيين دُمرت واشتعلت النيران في مبنى سكني جراء انفجار قنبلتين. ونشر عدة صور لسيارة محطمة ومبنى تضرر بشدة جراء حريق.
كانت وزارة الصحة الروسية قالت إن ستة أشخاص، بينهم طفل، لاقوا حتفهم جراء هجوم صاروخي على مدينة بيلغورود بجنوب روسيا اليوم الخميس.
وأضافت الوزارة أن 17 شخصا آخرين، بينهم أربعة أطفال، أصيبوا وأنها أرسلت فريقا طبيا من مراكز اتحادية إلى المدينة.
وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم مدينة بيلغورود، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن 18 شخصا آخرين أصيبوا، بينهم خمسة أطفال.
ووصف رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك المجاورة الهجوم بأنه "جريمة جديدة".
وأكد مراسل قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية إن ستة أشخاص قتلوا. وذكر موقع "ماش" الإخباري أن إجمالي عدد الوفيات بلغ تسعة.

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المصدر: وكالات
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