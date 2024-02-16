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زيلينسكي في برلين وباريس لتوقيع اتفاقات أمنية

زيلينسكي في برلين وباريس لتوقيع اتفاقات أمنية
16 فبراير 2024 08:46

يتوجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إلى برلين وباريس لتوقيع اتّفاقات أمنيّة ثنائيّة والدعوة إلى زيادة الدعم العسكري لبلاده.
وستقود هذه الجولة الدبلوماسيّة المُصغّرة الرئيس الأوكراني أيضًا إلى مؤتمر ميونيخ للأمن بدورته الـ60، وهو اجتماع سنويّ للنخبة الجيوسياسيّة في جنوب ألمانيا.
ويُمثّل الحفاظ على تعبئة الحلفاء أولويّة بالنسبة إلى كييف، مع اقتراب دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث.

في برلين، يستقبل المستشار أولاف شولتس زيلينسكي قبل الظهر. وبعد توقيع الاتّفاق الذي يُركّز على "الالتزامات الأمنيّة والدعم الطويل الأجل" لأوكرانيا، يعقد الزعيمان مؤتمراً صحافياً.
ويُتوقّع بعد ذلك أن يصل الرئيس الأوكراني إلى باريس حوالي الساعة 18,45 بالتوقيت المحلّي لعقد اجتماع مع الرئيس إيمانويل ماكرون.
وذكر الإليزيه أنّ اتّفاق الشراكة الثنائيّة يتعلّق بـ"الدعم العسكري الطويل الأجل لأوكرانيا" وبـ"الدعم الاقتصادي وفي مجال المساعدة المدنيّة، بغية تعزيز قدرة أوكرانيا على الصمود".

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المصدر: آ ف ب
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