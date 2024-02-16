السبت 17 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تدلي بتصريحات حول المعارك في الجبهة الشرقية

آثار معارك في أفدييفكا
16 فبراير 2024 18:04

أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن "معارك ضارية" تدور في مدينة "أفدييفكا" في شرق البلاد، مؤكدة إرسال تعزيزات لمواجهة الهجمات المتزايدة في الأيام الأخيرة.
وقد تضطر أوكرانيا إلى التخلي عن هذه المدينة بسبب نقص متزايد في الموارد، وتعطل المساعدات العسكرية الأميركية، في حين عززت روسيا قواتها بالمزيد من العناصر والذخيرة وتأمل في السيطرة على "أفدييفكا" قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية لبدء العملية العسكرية الخاصة. 
وقال أولكسندر تارنافسكي الجنرال المسؤول عن القوات الأوكرانية في شرق البلاد، عبر مواقع التواصل، إن "معارك ضارية تدور في المدينة"، مضيفا "فرقنا تستخدم كل قواها وكل الوسائل المتوافرة لاحتواء الوضع".
أما أولكسندر بورودين المتحدث باسم اللواء الهجومي الثالث الذي يقاتل في المنطقة، فقال اليوم الجمعة إن معركة "أفدييفكا" تمر بمرحلة "حرجة" وأكثر صعوبة من معركة باخموت.
وتابع بورودين، في تصريح متلفز "الوضع حرج"، مضيفا "هناك (في باخموت)، كان الأمر صعبا، والآن أصبح الأمر صعباً للغاية" في مواجهة القوات الروسية الأفضل تسليحا.
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعهد، أمس الخميس، ببذل "كل ما هو ممكن" لإنقاذ قواته على الجبهة الشرقية، ولا سيما في "أفدييفكا"، بعدما وصف الجيش الأوكراني والإدارة الأميركية الوضع بأنه "حرج".
تعكف القوات الأوكرانية أيضا على إنشاء مواقع دفاعية جديدة في المنطقة المحيطة بمدينة "أفدييفكا"، تحسبا لاحتمال الانسحاب منها.
وقال تارنافسكي "أعدّت مواقع جديدة ونواصل إقامة تعزيزات قوية آخذين بالاعتبار كل السيناريوهات المحتملة".
وأكد أن أولوية كييف هي حماية قواتها، موضحا "نثمّن كل شبر من أرض أوكرانيا، لكن القيمة الكبرى والأولوية الأولى بنظرنا هي الحفاظ على حياة كل جندي أوكراني".

أخبار ذات صلة
روسيا تعلن تقدم قواتها في الجبهة الشرقية
الجيش الأوكراني ينسحب من مدينة في الجبهة الشرقية
المصدر: وكالات
أفدييفكا
أوكرانيا
جبهات القتال
آخر الأخبار
وزير خارجية الصين وانغ يي يلتقي نظيره الأميركي بلينكن
الأخبار العالمية
وزير خارجية الصين يوجه تحذيراً للدول الغربية
اليوم 18:21
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
الرياضة
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
اليوم 18:14
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في أفدييفكا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في الجبهة الشرقية
اليوم 18:06
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
الرياضة
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
اليوم 17:52
أبوظبي
علوم الدار
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©