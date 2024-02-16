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ألمانيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا أمنيا

شولتس وزيلينسكي يوقعان اتفاقا أمنيا
16 فبراير 2024 18:39

وقع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، اتفاقاً آمناً لضمان تقديم دعم دائم لأوكرانيا.
يزور زيلينسكي ألمانيا وفرنسا بهدف حشد الدعم والحصول على مزيد من المساعدات العسكرية.
وقال شولتس، على وسائل التواصل الاجتماعي "إنها خطوة تاريخية. ستستمر ألمانيا في دعم أوكرانيا طالما اقتضى الأمر ذلك". 
وأضاف المستشار الألماني، في مؤتمر صحافي مع زيلينسكي، "بالطبع، نأمل جميعاً أن تنتهي" الأزمة.وبالإضافة إلى هذا الاتفاق، أعلنت ألمانيا عن تخصيص مساعدات عسكرية فورية جديدة بقيمة 1,13 مليار يورو لأوكرانيا، تركّز على المدفعية التي تحتاج إليها بشدّة.
كان زيلينسكي وصل، صباح اليوم الجمعة، إلى برلين، في إطار جولة أوروبية يقوم بها لطلب زيادة الدعم العسكري لبلاده.
وقال، عبر تطبيق "تلغرام"، إنّ الهدف هو توفير "بنية أمنية جديدة لأوكرانيا".
وتعتبر هذه الخطوة الدبلوماسية حاسمة في الوقت الذي تدهور فيه الوضع بشكل كبير على الجبهة الأوكرانية، حيث تشكّل مدينة "أفدييفكا"، الواقعة في شرق البلاد، محوراً "لقتال عنيف".
من المفترض أن تمنح هذه الاتفاقيات الأمنية ضمانات لكييف بدعم طويل الأمد، في انتظار احتمال انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وكانت المملكة المتحدة أول من أبرم اتفاقاً كهذا مع أوكرانيا لمناسبة زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لكييف في 12 يناير الماضي.

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المصدر: وكالات
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