بلينكن يلتقي نظيره الصيني

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، نظيره الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ المنعقد في ألمانيا.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود التي تبذلها بكين وواشنطن بهدف إضفاء الاستقرار على العلاقة بين البلدين، استكمالاً لقمة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ عقدت في نوفمبر الفائت في كاليفورنيا.

ولم يدل الوزيران بأي تصريح للصحافيين، علماً أنهما تحدثا هاتفياً للمرة الأخيرة في ديسمبر.

كذلك، أجرى الوزير يانغ يي ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان محادثات نهاية يناير الماضي في العاصمة التايلاندية بانكوك وصفت بأنها "صريحة" و"جوهرية"، وتناولت ملفات حساسة أبرزها ملف تايوان.

وقد تؤدي هذه المباحثات المتتالية إلى اتصال هاتفي بين الرئيسين شي وبايدن، بعد أشهر عدة من اجتماعهما في كاليفورنيا في الخريف الفائت.

كان مسؤولون أميركيون، بينهم بلينكن، قد زاروا بكين على مدى الأشهر الماضية لإبقاء الاتصالات بين أكبر اقتصادين في العالم.