نائبة الرئيس الأميركي تطمئن الحلفاء بشأن "مواصلة القيادة"

طمأنت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، اليوم الجمعة، الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأعلنت هاريس، في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن الولايات المتحدة ستواصل القيام بدور قيادي في العالم.

وأضافت "في هذه الأوقات غير المستقرة، من الواضح أن أميركا لا تستطيع التراجع"، مضيفة أنه سيكون من "الحماقة" أن تعزل الولايات المتحدة نفسها.

وأكدت "علينا أن نقف إلى جانب حلفائنا... هذا ما يجعلنا أقوياء. وأميركا ستواصل القيادة".

وقالت هاريس إن الولايات المتحدة لن تتراجع أبداً عن التزاماتها في حلف شمال الأطلسي التي قطعتها على نفسها بعد الحرب العالمية الثانية.

كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هدد، مراراً خلال حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، بالانسحاب من حلف الناتو. كما أكد أن بلاده لن تدافع عن الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الذين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع، من أي هجوم محتمل.

ويبدو ترامب الأكثر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض المنافسة أمام الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.