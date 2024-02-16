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رئيس السنغال يردّ على قرار إبطال تأجيل انتخابات الرئاسة

الرئيس السنغالي ماكي سال
16 فبراير 2024 21:00

رد الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم الجمعة، على إبطال المجلس الدستوري قرار تأجيل هذا الاستحقاق الذي كان مقررا نهاية فبراير الجاري.
وتعهد سال بإجراء الانتخابات الرئاسية «في أقرب وقت».
وبعد أن قدم مرشحون رئاسيون ونواب عدداً من الطعون القانونية على مشروع القانون الذي يؤدي إلى تأجيل التصويت، أبطل المجلس الدستوري، أمس الخميس، إرجاء الانتخابات من 25 فبراير الجاري إلى 15 ديسمبر المقبل، طالبا من الحكومة تنظيمها «في أقرب وقت ممكن». كما ألغى المجلس مرسوماً أعلنه سال لإقرار التأجيل.وقال مكتب الرئيس السنغالي، في بيان، إن سال «يعتزم تنفيذ قرار المجلس في شكل كامل» و«سيجري، من دون تأخير المشاورات، الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت».
وأثار مشروع قانون تأجيل الانتخابات، مظاهرات وتحذيرات من تجاوزات في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في أفريقيا.

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المصدر: وكالات
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