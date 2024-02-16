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أوكرانيا تعلن انسحابها من موقع في الجبهة الشرقية

مبنى مدمر جراء المعارك في أفدييفكا
16 فبراير 2024 21:37

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، انسحابه متكبداً «خسائر طفيفة» من موقع كان يسيطر عليه في جنوب مدينة «أفدييفكا» الواقعة بشرق أوكرانيا حيث تدهور الوضع في الأيام الأخيرة.
وقال الجنرال الأوكراني أولكسندر تارنافسكي الذي يدير القوات المتمركزة في هذه المدينة «سيطرنا على هذه النقطة طالما سمحت لنا بمواجهة الجيش الروسي... واتُّخذ قرار الانسحاب للتخفيف من انتشار القوات وتحسين الوضع العملياتي».
وأكد أنّ الانسحاب من هذا الموقع المحصن تم «بخسائر طفيفة». وأضاف «في مناطق مهددة أخرى، إذا لزم الأمر، تنتشر القوات أيضاً في مواقع جديدة معدة للحفاظ... على السيطرة على المدينة».
وبعد فترة وجيزة، أفاد تارنافسكي بوقوع "معارك ضارية" في المدينة. وأكد أنّ إرسال تعزيزات وذخائر إضافية إلى القوات الأوكرانية هناك مستمر.
أما أولكسندر بورودين المتحدث باسم اللواء الهجومي الثالث، الذي يقاتل في المنطقة، فقال، اليوم الجمعة، إن معركة "أفدييفكا" تمر بمرحلة "حرجة" وأكثر صعوبة من معركة باخموت.
وتابع بورودين في تصريح متلفز "الوضع حرج"، مضيفا "هناك (في باخموت)، كان الأمر صعبا. والآن، أصبح الأمر صعباً للغاية" في أفدييفكا.
ووصفت القوات المنتشرة في أفدييفكا الوضع الخميس بأنه "جحيم".
وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، بذل "كل ما هو ممكن" لإنقاذ قواته على الجبهة الشرقية، ولا سيما في "أفدييفكا"، مركز القتال، بعدما وصف كل من الجيش الأوكراني والإدارة الأميركية الوضع بأنه "حرج".

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