دعوات لأوروبا من أجل توسيع قدراتها الدفاعية

دعا مسؤولان أوروبيان بارزان، اليوم الجمعة، إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لأوروبا بدلا من الاعتماد على الولايات المتحدة.

قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي إن التكتل بحاجة إلى توسيع قدرات الردع والدفاع لديه بشكل هائل حيث لا تظل القارة دائما معتمدة على الولايات المتحدة.

وأضاف بوريل، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أن الاتحاد الأوروبي كان «سعيدا للغاية» لعقود تحت «المظلة الأمنية» المقدمة من واشنطن.

وأوضح «حسنا، قد لا تكون المظلة الأميركية مفتوحة طوال الوقت».

وأكد أن هذا ما قد يحتاجه الاتحاد الأوروبي «ليكون أكثر استقلالا» من ذي قبل.

بدورها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى تعزيز السياسة الدفاعية والأمنية الأوروبية، بغض النظر عن الفوز المحتمل للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.

وعند وصولها إلى مؤتمر الأمن المنعقد في مدينة ميونخ، قالت بيربوك اليوم الجمعة «يجب علينا كأوروبيين استثمار المزيد في أمننا الخاص».

وذكرت السياسية، المنتمية إلى حزب الخضر، أن على ألمانيا تحديدا أن تواصل تعزيز الركيزة الأوروبية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) «في إطار الاتحاد الأمني والدفاعي الأوروبي وبما يتوافق مع قوتنا الاقتصادية، بغض النظر تماما عمن سيجلس في البيت الأبيض في أميركا خلال السنوات القادمة».

وقالت بيربوك: «يجب على كل واحد أن يسهم بقدراته»، مشيرة إلى أن السياسة الأوروبية القوية في مجال الدفاع والأمن ضمن حلف الناتو لا تعني فقط «التعاون الأفضل وهو ما نفعله ولاسيما خلال العامين الماضيين عبر دعمنا العسكري لأوكرانيا وتحسنه باستمرار»، بل إنها تعني أيضا التخطيط المشترك الأفضل وضخ استثمارات في مشاريع تسليح مشتركة وتبني توجه استراتيجي.

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أن «هذا يتطلب الكثير من الأموال. ولذلك، فإن هذه الاستثمارات جيلية لا تنعكس فقط في الميزانيات السنوية». ووصفت الاستثمار في مجال الدفاع بأنه «تأمين لحياتنا ضمن حلف الناتو، وضمن الاتحاد الأوروبي للأجيال القادمة».