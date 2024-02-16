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رئيس السنغال يتعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية بأقرب وقت

الشرطة تفرق محتجين في داكار (أ ف ب)
17 فبراير 2024 00:52

دكار (وكالات)

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تعهد الرئيس السنغالي ماكي سال، أمس، بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، بعد إبطال المجلس الدستوري قراره بتأجيل هذا الاستحقاق الذي كان مقرراً نهاية فبراير.
وأبطل المجلس الدستوري، أمس الأول، إرجاء الانتخابات إلى 15 ديسمبر، طالباً من السلطات تنظيمها في أقرب وقت ممكن.
وقال مكتب الرئيس السنغالي، في بيان، إن سال يعتزم تنفيذ قرار المجلس في شكل كامل وسيجري من دون تأخير المشاورات الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.
يشار إلى أنه كان من المقرر في الأساس إجراء الانتخابات في 25 فبراير الجاري، لكن في بداية هذا الشهر أرجأ الرئيس السنغالي الانتخابات بشكل غير متوقع إلى أجل غير مسمى، مشيراً إلى إجراء تحقيقات في مزاعم فساد في إعداد قوائم المرشحين.
ووافقت أغلبية أعضاء البرلمان السنغالي على تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر المقبل.

رئيس السنغال
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ماكي سال
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