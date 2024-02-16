العقوبات الأميركية على «الحوثي» تدخل حيز التنفيذ

واشنطن، عدن (الاتحاد، وكالات)

قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي، بسبب علاقتها بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر دخلت حيز التنفيذ، أمس.

وكانت الحكومة الأميركية قالت الشهر الماضي، إنها ستعيد إدراج جماعة الحوثي على قائمة الجماعات الإرهابية في مسعى لوقف الهجمات على حركة الشحن الدولي.

إلى ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أمس، إن سفينة تعرضت لهجوم بصاروخ في البحر الأحمر على بعد 72 ميلاً بحرياً شمال غربي ميناء المخا قبالة سواحل اليمن.

وأفادت «أمبري» بأن «ناقلة ترفع علم بنما استهدفت بصاروخ، وقع انفجار في محيطها أسفر عن أضرار طفيفة، تلقينا تقريراً أفاد بأن طاقمها لم يصب بأذى».

وأضافت «أمبري»، أن سفينة أخرى شوهدت على بعد ثلاثة أميال بحرية إلى الشمال الشرقي من الناقلة وهي تغير مسارها إلى الميناء وبعيداً عن الناقلة.

في غضون ذلك، يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، اجتماعاً في بروكسل لإطلاق قوّة بحرية رسمياً تساعد على حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، وفق ما أعلن مسؤولون. وأفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أمس، بأن التكتل يهدف إلى إطلاق المهمة الذي أطلقت عليها تسمية «أسبيديس» في غضون بضعة أسابيع، مستخدماً 4 سفن على الأقل.