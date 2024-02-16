السوداني: نسعى إلى تنظيم العمل مع التحالف الدولي وإنهاء وجوده بالعراق

هدى جاسم (بغداد)

أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أمس، أن الحكومة تسعى إلى تنظيم العمل مع التحالف الدولي، وإنهاء وجوده العسكري في البلاد والانتقال إلى العلاقات الثنائية المتعددة مع دول التحالف.

وقال السوداني، خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن: إن العراق يمثل أرضاً خصبةً للاستثمارات والعمل الاقتصادي، وإن أبواب الاستثمار مفتوحة أمام الشركات البريطانية. من جانبه، عبر كاميرون عن «رغبة بلاده في توسيع العلاقات مع العراق، بما يحقق المنفعة المتبادلة وأن هذه العلاقات يجب ألّا تقتصر على الجانب الأمني، الذي يجري تنظيمه من خلال مشاركة بريطانيا في التحالف الدولي».

من جهة أخرى، بحث رئيس الحكومة العراقية مع قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» الأدميرال ستيوارت مونش، دور بعثة الحلف العاملة في العراق بعد انسحاب قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، وتولّي هولندا قيادة مهمة بعثة الحلف في شهر مايو القادم.

وأشاد السوداني، خلال اللقاء، بمستوى التعاون بين القوات المسلحة العراقية وحلف «الناتو» والتنسيق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب الأدميرال مونش عن التقدير لما تقدمه الحكومة العراقية من تسهيلات ودعم لبعثة حلف «الناتو» العاملة في العراق.