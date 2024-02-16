«العالمي للتسامح والسلام» يوقع اتفاقية تعاون مع البرلمان الأيرلندي

دبلن (وام)

وقع معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، اتفاقية تعاون وعمل مشترك مع معالي شون فيرغايل رئيس البرلماني الأيرلندي، في مقر البرلمان بالعاصمة الأيرلندية دبلن.

تهدف الاتفاقية إلى تأطير التعاون والعمل المشترك في مجالات التسامح والسلام وتشمل عضوية ممثل من البرلمان الأيرلندي في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، والشراكة في تنظيم مبادرات ومؤتمرات داعمة للسلام والتسامح في مختلف المجالات، والاعتراف بالمجلس العالمي للتسامح والسلام كمرجع لحشد وتوحيد جهود التسامح والسلام الدولية.

وأكد معالي فيرغايل دعم برلمان بلاده لمشاريع عمل المجلس وضرورة دعم القوانين التي تتصدى لظواهر التطرف الديني والعرقي والإرهاب.

ضم وفد المجلس أعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام، يويليوس مارين فيرزاك عضو البرلمان الروماني، وغلين بيدنفيلد عضو البرلمان المالطي، والبروفيسور زوران اليفسكي مستشار رئيس المجلس.