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أوكرانيا تعلن إعادة جثامين 58 جندياً سقطوا على الجبهة

جندي أوكراني يقف قرب خط المواجهة في زابوريجيا (أرشيفية)
17 فبراير 2024 00:52

كييف (وكالات)

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أعلنت أوكرانيا أمس، أنها أعادت جثامين 58 من جنودها سقطوا على الجبهة، ويشكل هذا النوع من التبادل إلى جانب أسرى الحرب أحد المجالات الأخيرة التي تتعاون فيها موسكو وكييف منذ بدء الأزمة.
وقال مركز التنسيق الأوكراني لأسرى الحرب: «حصل إجراء إعادة جديد، تم بفضله إعادة 58 مدافعا متوفين إلى أوكرانيا».
تقوم روسيا وأوكرانيا من حين لآخر بعمليات التبادل هذه التي تتعلق بأسرى حرب أحياء أو رفات جنود قتلى.
وفي نهاية يناير، أعلنت أوكرانيا أنها انتشلت جثث 77 جنديا أوكرانيا. وفي مطلع فبراير، أجرى البلدان أيضا عملية تبادل لـ 100 أسير حرب من كل جانب.
منذ بدء الأزمة في فبراير 2022، تمكن 3315 جنديا أوكرانيا أسيرا من العودة إلى بلادهم، بحسب كييف.

أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
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