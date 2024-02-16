سوبيانتو يتصدر نتائج انتخابات الرئاسة في إندونيسيا

حقق وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو تقدما كبيرا، الجمعة، في الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من نصف الأصوات، وكان المرشح قد استبق نشر النتائج وأعلن فوزه في الاقتراع منذ مساء الأربعاء.

وحصل الجنرال السابق (72 عاما)، حتى الآن، على 57% من الأصوات متقدما على خصميه حاكم جاكرتا السابق أنيس باسويدان (25,27%) وحاكم جاوة الوسطى السابق غنجار برانوو (17,84%).

وفي حال استمر هذا التوجه، فقد يحصل سوبيانتو على الغالبية ويفوز من الدورة الأولى ليخلف في أكتوبر الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو الذي انتخب للمرة الأولى عام 2014 ولم يعد يحق له الترشح بعد ولايتين، بحسب الدستور.

ومن غير المتوقع إعلان النتائج النهائية للانتخابات، التي دعي للمشاركة فيها نحو 205 ملايين إندونيسي، قبل شهر مارس المقبل.

وأعلن سوبيانتو، الذي يترشح للمرة الثالثة، انتصاره منذ مساء الأربعاء استنادا إلى استطلاعات أولية أشارت إلى تخطيه عتبة 55% من الأصوات.

يتحتم على مرشح الحصول على أكثر من 50% من الأصوات على مستوى البلاد وما لا يقل عن 20% من الأصوات في أكثر من نصف ولايات البلد، للفوز من الدورة الأولى.

ويرى معظم المحللين أن فوز وزير الدفاع السابق بات مؤكدا.

وأعلن سوبيانتو الأربعاء أن "هذا الانتصار يجب أن يكون انتصارا لجميع الإندونيسيين"، متعهدا بتشكيل حكومة "تضم أفضل أبناء إندونيسيا وبناتها".

وصرح باسويدان، الذي يأتي في المرتبة الثانية بحسب النتائج الجزئية، أنه ينتظر "انتهاء تعداد اللجنة الانتخابية"، مشددا الخميس على وجوب "احترام قرار الشعب".

غير أنه دعا الجمعة "الجميع للانتباه حتى تتم عملية العد بشكل صحيح وسليم".

- رسائل تهنئة

أعلن برابوو سوبيانتو، مساء الخميس، أن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اتصل به لتهنئته، وكذلك قادة سنغافورة وماليزيا وسريلانكا.

وقال مارك روته، رئيس وزراء هولندا، التي استعمرت إندونيسيا عدة قرون، مساء الخميس عبر موقع "إكس"، إنه هنأ سوبيانتو بتحقيقه هذه "النتيجة المتوقعة" للانتخابات.

كذلك، هنأت الولايات المتحدة الإندونيسيين على "مشاركتهم القوية" في الانتخابات، من دون أن تذكر برابوو سوبيانتو.