البنك الدولي يتوصل لآلية تحويل أموال مساعدات إلى أفغانستان

واشنطن (الاتحاد)

أعلنت مجموعة البنك الدولي، أن مجلسها التنفيذي أقر نهجاً جديداً لمساعدة أفغانستان يقضي بإرسال نحو 300 مليون دولار من صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك المخصص للدول الفقيرة عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

وأوضح البنك أن الأموال ستبقى خارج سيطرة حركة «طالبان» في أفغانستان، وستكمل تمويل المانحين عبر الصندوق الاستئماني المعني بدعم الصمود في أفغانستان، وذلك لتعزيز الخدمات الأساسية المهمة في مجالات مثل الغذاء والمياه والصحة والتعليم والوظائف.

ويمثل هذا التحول المرة الأولى التي يتم فيها إرسال أموال البنك الدولي إلى أفغانستان منذ سيطرة «طالبان» على السلطة في أغسطس 2021.

ومنذ ذلك الحين، قام الصندوق الاستئماني لدعم الصمود في أفغانستان بتوجيه 1.5 مليار دولار من مساعدات المانحين من خلال المنظمات الشريكة لدعم 25 مليون أفغاني تقريبا.

ويوزع صندوق المؤسسة الدولية للتنمية المنح والقروض شديدة التيسير لأشد بلدان العالم فقرا، وتجدد الدول المانحة موارده كل بضعة سنوات.

وقال البنك الدولي إن نهجه الجديد لأفغانستان يهدف إلى تقديم الخدمات الأساسية على نطاق واسع بما يشمل دعم فرص العمل من خلال التمويل المتناهي الصغر للأنشطة المدرة للدخل وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في توصيل المساعدات.