قلق أممي إزاء التدهور الأمني في غرب إفريقيا

شعبان بلال (القاهرة)

أعرب مسؤولون أمميّون كبار في مجال مكافحة الإرهاب عن قلقهم إزاء التدهور الأمني في غرب إفريقيا بسبب ترسّخ وجود تنظيم «داعش» الإرهابي.

ورغم التقدّم المُحرز في مكافحة التهديد الذي يُشكّله، فإنّ «داعش» لا يزال يُمثّل تهديدًا جدّيًا للسلم والأمن الدوليّين، ولا سيّما في غرب إفريقيا والساحل، وهما المنطقتان الأكثر تضرّرًا من نشاطات التنظيم والجماعات التابعة له، حسبما قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف لمجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى أنّ الوضع في هاتين المنطقتين تدهور خلال الأشهر الستّة الماضية، وأصبح أكثر فأكثر تعقيدًا، مع صراعات عرقيّة محلّية وإقليميّة.

وأضاف، أنّ «المجموعات التابعة لداعش تُواصل العمل بمزيد من الاستقلالية عن البنية المركزية لداعش، ما يثير مخاوف من ظهور منطقة واسعة من عدم الاستقرار، من مالي إلى حدود نيجيريا»، مشيراً إلى أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صدر هذا الأسبوع.

وحذر خبراء ومحللون من آثار عدم الاستقرار والاضطرابات السياسية على تزايد انتشار الإرهاب بمنطقة الساحل والصحراء.

وقالت الباحثة في الشؤون الأفريقية، الدكتورة نرمين توفيق، إن النيجر تقع في منطقة غرب أفريقيا، ومن المعروف أن الجماعات الإرهابية تنشط في تلك المنطقة سواءً التابعة لـ«القاعدة» أو «داعش»، وهناك صراع بين هذه الحركات على النفوذ والسيطرة على مناطق في دول غرب أفريقيا.

وأوضحت توفيق لـ«الاتحاد» أن الأحداث التي تشهدها منطقة غرب أفريقيا منذ عام 2020 من اضطرابات سياسية تسببت في حالة عدم استقرار في المشهد وهو ما تستغله الحركات الإرهابية لمزيد من الانتشار، خاصة في ظل انسحاب القوات الأممية وبعثة مكافحة الإرهاب من المنطقة.

وأضافت أن هناك خطوات اتخذتها دول غرب أفريقيا ومنها التحالف الذي تم توقيعه بين مالي والنيجر وبوركينافاسو لحماية أمن الدول الثلاث وهو خطوة إيجابية حتى وإن كانت لا تتمكن من القضاء على الإرهاب بصورة كاملة، وقد نشهد توسعا أيضا لتحالف الساحل وانضمام دول جديدة من غرب أفريقيا.

وفي السياق ذاته، اعتبر الباحث في الشأن الأفريقي محمد تورشين، أن الضعف الأمني لدول الساحل وغياب الشراكات الناجحة مع الغرب وغياب المقاربة الاقتصادية التنموية لإنقاذ المنطقة من الفقر والبؤس وانعدام الخدمات الأساسية، عوامل تخدم الإرهاب وتساعد على انتشار داعش والقاعدة.

وقال تورشين في تصريح لـ«الاتحاد»، إن هناك تأثيرات خطيرة على أمن واستقرار القارة الأفريقية وليس فقط النيجر، نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية، متوقعاً أن تتمدد الحركات الإرهابية إلى دول مجاورة في غرب أفريقيا.