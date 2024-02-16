بريطانيا: حل الدولتين أفضل وسيلة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار

لندن (وكالات)

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إسرائيل، إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية البنية التحتية المدنية في قطاع غزة.

وأكد بيان لرئاسة الوزراء البريطانية أن سوناك حث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أهمية بذل المزيد من الجهود لتخفيف القيود المفروضة على الإمدادات الإنسانية وضمان قدرة الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة على الوصول إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة.

وأشار في هذا السياق إلى حجم الأزمة الإنسانية في غزة مع ما يفرضه ذلك على إسرائيل بفتح معبر «كرم أبو سالم» بالكامل والسماح بإيصال المساعدات الدولية عن طريق البحر عبر ميناء إسدود، مضيفاً أن المملكة المتحدة تقف على استعداد لتقديم الدعم اللازم في هذا المجال.

ورأى سوناك أنه «من الواجب تجنب تأجيج التوترات وتقويض الأمن في الضفة الغربية باعتبار أن حل الدولتين القابل للحياة هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار للجانبين».