ألمانيا تطالب بإنشاء أماكن آمنة لأهالي رفح

ميونيخ (وكالات)

في ضوء الهجوم البري الذي أعلنت إسرائيل اعتزامها شنه على مدينة رفح في قطاع غزة، طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل بإنشاء أماكن آمنة طويلة الأمد للناس في المدينة الواقعة أقصى جنوب القطاع.

وقالت بيربوك أمس: «ليست هناك حاجة إلى ممرات هروب آمنة وحسب بل، إن هناك حاجة أيضاً إلى أماكن آمنة تتوافر بها بنية تحتية على المدى البعيد».

وأضافت: «لا يكون مكان ما آمناً إذا لم يتوافر به طعام وشراب ورعاية طبية».

وكررت الوزيرة الألمانية نداءها الملح إلى إسرائيل بخلق فرص هروب آمنة للسكان المدنيين الفلسطينيين، قائلة: «لا يمكن للناس في رفح أن يختفوا في الهواء»، مشيرة إلى أن «الناس فروا من شمال القطاع إلى الجنوب وذلك بناء على توصية قوية من الجيش الإسرائيلي، لذا لا يمكنهم الذهاب أبعد نحو الجنوب، كما لا يمكنهم الذهاب في اتجاهات أخرى، لأنه على الجانب الآخر يوجد البحر والحدود الإسرائيلية».

وطالبت الوزيرة الألمانية مجدداً بعقد هدنة إنسانية، وطالبت في الوقت نفسه بـ«إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بمقدار لا يقل عن 500 شاحنة».