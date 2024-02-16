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ميقاتي وهوكستين يؤكدان الحاجة لحل دبلوماسي في جنوب لبنان

مبنى تعرض للقصف في مدينة النبطية (رويترز)
17 فبراير 2024 00:52

بيروت (الاتحاد)

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، والمبعوث الأميركي آموس هوكستين، أمس، على الحاجة إلى حل دبلوماسي، يسهم في تحقيق الاستقرار الدائم على الحدود الجنوبية للبلاد.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن ميقاتي وهوكستين اجتمعا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، حيث بحثا التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية الجنوبية.
وأمس الأول، وصفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، الهجمات التي تستهدف المدنيين بأنها «انتهاك للقانون الدولي»، مؤكدة أن الدمار والخسائر في الأرواح والإصابات جنوبي لبنان تثير القلق. 
وقال المتحدث الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي في تصريح إعلامي: «شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تحولاً مثيراً للقلق في تبادل إطلاق النار بما في ذلك استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق». 
وأضاف تيننتي، أن «تفاقم النزاع أودى بحياة عدد كبير جداً من الأشخاص كما تسبب بأضرار جسيمة في المنازل والبنية التحتية العامة وعرض سبل عيش الآلاف من المدنيين للخطر».
وناشد «جميع الأطراف المعنية وقف الأعمال العدائية على الفور لمنع المزيد من التصعيد». وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار والحفاظ على سلامة المدنيين المقيمين بالقرب من «الخط الأزرق».

نجيب ميقاتي
جنوب لبنان
لبنان
الأمم المتحدة
قوات اليونيفيل
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