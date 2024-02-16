السبت 17 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«البرلماني الدولي»: ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون معوقات

امرأة نازحة تجلس قرب خيمتها في رفح (أ ف ب)
17 فبراير 2024 00:52

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تصاعد التحذيرات العربية والدولية من التهجير القسري للفلسطينيين
«ميونيخ للأمن»..أزمة أوكرانيا وحرب غزة تتصدران مخاوف العالم

أكد الاتحاد البرلماني الدولي، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فوراً ودون معوقات، مناشداً البرلمانات الأعضاء في الاتحاد العمل مع حكوماتها وكيانات أخرى لهذه الغاية والدعوة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية. 
جاء ذلك في خطاب تلقاه رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونجونج، رداً على خطاب له وجهه في 29 يناير الماضي ولفت الانتباه فيه إلى العواقب الإنسانية الكارثية في غزة. وقال البرلمان العربي، في بيان أمس، إن الاتحاد الدولي حث أيضاً المجتمع البرلماني العالمي على تركيز جهوده على وقف مزيد من إراقة الدماء.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
إسرائيل
الاتحاد البرلماني الدولي
عادل العسومي
آخر الأخبار
وزير خارجية الصين وانغ يي يلتقي نظيره الأميركي بلينكن
الأخبار العالمية
وزير خارجية الصين يوجه تحذيراً للدول الغربية
اليوم 18:21
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
الرياضة
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
اليوم 18:14
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في أفدييفكا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في الجبهة الشرقية
اليوم 18:06
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
الرياضة
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
اليوم 17:52
أبوظبي
علوم الدار
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©