«البرلماني الدولي»: ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون معوقات

القاهرة (الاتحاد)

أكد الاتحاد البرلماني الدولي، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فوراً ودون معوقات، مناشداً البرلمانات الأعضاء في الاتحاد العمل مع حكوماتها وكيانات أخرى لهذه الغاية والدعوة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية.

جاء ذلك في خطاب تلقاه رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونجونج، رداً على خطاب له وجهه في 29 يناير الماضي ولفت الانتباه فيه إلى العواقب الإنسانية الكارثية في غزة. وقال البرلمان العربي، في بيان أمس، إن الاتحاد الدولي حث أيضاً المجتمع البرلماني العالمي على تركيز جهوده على وقف مزيد من إراقة الدماء.