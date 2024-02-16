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زيلينسكي: الاتفاق الأمني ​​مع فرنسا طموح وجوهري

ماكرون وزيلينسكي يتبادلان الاتفاق الأمني بعد توقيعه
17 فبراير 2024 00:50

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الاتفاق الأمني ​​الذي وقعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، طموح وجوهري للغاية.
وأدلى الزعيم الأوكراني بهذه التصريحات في العاصمة الفرنسية باريس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال الرئيس الأوكراني إنه ناقش مع نظيره الفرنسي الإنتاج المشترك للطائرات بدون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية خلال المحادثات.
وأضاف للصحفيين "إنها اتفاقية أمنية طموحة وجوهرية للغاية... لا يمكننا التحدث بصراحة عن كل التفاصيل".
وسافر زيلينسكي إلى باريس، مساء الجمعة، بعد توقيع اتفاق ثنائي منفصل بشأن الترتيبات الأمنية مع ألمانيا.
وعندما سئل عن المقارنة بين الاتفاقين، قال: "كل اتفاق من الاتفاقات يقوي أوكرانيا بطريقته الخاصة".

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المصدر: وكالات
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