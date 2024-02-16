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صدور حكم ضد ترامب في قضية احتيال

ترامب أمام محكمة في نيويورك في قضية احتيال
17 فبراير 2024 00:59

أمر قاض أميركي، الجمعة، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار أميركي بعدما خلص إلى أنه يتحمّل المسؤولية عن احتيال.
كما حكم القاضي بمنع ترامب من إدارة شركاته في ولاية نيويوك لثلاث سنوات.
وجاء في نص الحكم، الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون، أن "المحكمة تمنع بموجب هذا القرار دونالد ترامب... من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات".
وقد أمر القاضي، ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا أميركيا.
ووصفت محامية  ترامب الحكم الصادر عليه بأنه "ظلم جلي".

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المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
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