نقابة الطيارين تدعو لإضراب في شركة «ديسكفر» الألمانية

صعدت نقابة الطيارين الألمان (كوكبيت) الضغط في نزاعها مع شركة "ديسكفر ايرلاينز" المملوكة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية بشأن الأجور، ودعت للمرة الأولى طياري الرحلات الطويلة في لوفتهانزا إلى الإضراب من أجل دعم زملائهم في ديسكفري.

ويقتصر إضراب الدعم، والذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة، على أسطول طائرات بوينج737-، والذي يتألف فقط من عدد قليل من الطائرات. ومن المقرر أن تتأثر بالإضراب خمس رحلات مغادرة من فرانكفورت بين الساعة الثامنة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) والساعة الثانية عشرا ظهراً (1100 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.

ولن تتأثر بالإضراب رحلات المغادرة بطائرات أخرى.

وسيتم على الفور إبلاغ المسافرين على الرحلات التي ألغيت وسيتم إعادة الحجز على رحلات تديرها شركات طيران أخرى. وكانت نقابة الطيارين الألمان (كوكبيت) قد دعت طياري شركة "ديسكفر ايرلاينز" وهي شركة خاصة بالمقاصد السياحية إلى إضراب جديد.

ودعت النقابة أعضاءها إلى خوض إضراب لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم السبت. ومن المقرر أن ينتهي الإضراب يوم الاثنين الساعة 2359 مساء (2259 بتوقيت جرينتش). وذكرت النقابة يوم الخميس، أنها ما زالت تهدف إلى الوصول لنتيجة عادلة في الوقت المناسب بشأن الأجور.

وتكافح النقابة من أجل أول اتفاق عمل جماعي في الخطوط الجوية، التي جرى تأسيسها قبل سنتين ونصف السنة وتعمل في فرانكفورت وميونخ. وذكرت الخطوط الجوية أنها تدفع للطيارين مرتبات أعلى من التي تم الاتفاق عليها في مجلس العمل، وأن المرتبات الجديدة تتوافق تماما مع مطالب النقابة، لكن النقابة ترغب في مواصلة الإضرابات.