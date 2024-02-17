الأحد 18 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نقابة الطيارين تدعو لإضراب في شركة «ديسكفر» الألمانية

نقابة الطيارين تدعو لإضراب في شركة «ديسكفر» الألمانية
17 فبراير 2024 08:31

صعدت نقابة الطيارين الألمان (كوكبيت) الضغط في نزاعها مع شركة "ديسكفر ايرلاينز" المملوكة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية بشأن الأجور، ودعت للمرة الأولى طياري الرحلات الطويلة في لوفتهانزا إلى الإضراب من أجل دعم زملائهم في ديسكفري.
ويقتصر إضراب الدعم، والذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة، على أسطول طائرات بوينج737-، والذي يتألف فقط من عدد قليل من الطائرات. ومن المقرر أن تتأثر بالإضراب خمس رحلات مغادرة من فرانكفورت بين الساعة الثامنة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) والساعة الثانية عشرا ظهراً (1100 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.
ولن تتأثر بالإضراب رحلات المغادرة بطائرات أخرى.
وسيتم على الفور إبلاغ المسافرين على الرحلات التي ألغيت وسيتم إعادة الحجز على رحلات تديرها شركات طيران أخرى. وكانت نقابة الطيارين الألمان (كوكبيت) قد دعت طياري شركة "ديسكفر ايرلاينز" وهي شركة خاصة بالمقاصد السياحية إلى إضراب جديد.
ودعت النقابة أعضاءها إلى خوض إضراب لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم السبت. ومن المقرر أن ينتهي الإضراب يوم الاثنين الساعة 2359 مساء (2259 بتوقيت جرينتش). وذكرت النقابة يوم الخميس، أنها ما زالت تهدف إلى الوصول لنتيجة عادلة في الوقت المناسب بشأن الأجور.
وتكافح النقابة من أجل أول اتفاق عمل جماعي في الخطوط الجوية، التي جرى تأسيسها قبل سنتين ونصف السنة وتعمل في فرانكفورت وميونخ. وذكرت الخطوط الجوية أنها تدفع للطيارين مرتبات أعلى من التي تم الاتفاق عليها في مجلس العمل، وأن المرتبات الجديدة تتوافق تماما مع مطالب النقابة، لكن النقابة ترغب في مواصلة الإضرابات.

أخبار ذات صلة
الرئيس الألماني يدعو للتظاهر ضد اليمين المتطرف
ألمانيا تطالب بإنشاء أماكن آمنة لأهالي رفح
المصدر: د ب أ
إضراب
ألمانيا
آخر الأخبار
تشافي: قرار الرحيل أشعل برشلونة!
الرياضة
تشافي: قرار الرحيل أشعل برشلونة!
اليوم 09:01
سان جيرمان.. «الفارق 14»!
الرياضة
سان جيرمان.. «الفارق 14»!
اليوم 08:52
مصر ترفع عدد المشجعين في الملاعب
الرياضة
مصر ترفع عدد المشجعين في الملاعب
اليوم 08:45
زلزال قوي يهز مدينة أكابولكو المكسيكية
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز مدينة أكابولكو المكسيكية
اليوم 08:24
جانب من المساعدات الإماراتية على متن السفينة تمهيداً لإرسالها إلى غزة (وام)
الأخبار العالمية
مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لـ«الاتحاد»: دعم سخي من الإمارات لمساعدة المتضررين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©