كوريا الجنوبية واليابان في مشاورات للحد من الأسلحة النووية

عقدت كوريا الجنوبية واليابان مشاورات حول نزع السلاح وعدم الانتشار النووي لمعالجة التهديدات العسكرية المتزايدة من كوريا الشمالية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم الجمعة.



والتقى المدير العام لإدارة عدم الانتشار النووي والتخطيط الدبلوماسي "يون جونغ-كوون" بنظيره الياباني "كاتسورو كيتاغاوا" في طوكيو، وفقا للوزارة. وتبادل الجانبان المخاوف بشأن التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة لكوريا الشمالية وتجارة الأسلحة غير القانونية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واتفقا على مواصلة العمل معا في مختلف المستويات المتعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.